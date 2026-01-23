Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kalung Syifa Hadju di Acara Lamaran Jadi Sorotan, Harganya Fantastis

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:13 WIB
Kalung Syifa Hadju di Acara Lamaran Jadi Sorotan, Harganya Fantastis - JPNN.COM
Momen Maia Estianty dan El Rumi memakaikan kalung Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Kalung yang dikenakan Syifa Hadju saat prosesi lamaran dengan El Rumi menjadi sorotan publik.

Perhiasan mewah tersebut mencuri perhatian sejak pertama kali dipakai Syifa dalam acara lamaran yang digelar di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Kilauan perhiasan di leher Syifa makin mempertegas suasana romantis yang menyelimuti prosesi lamaran.

Baca Juga:

Suasana sempat terasa menegangkan ketika El Rumi mengeluarkan kotak kecil dari sakunya.

Kalung Syifa Hadju di Acara Lamaran Jadi Sorotan, Harganya Fantastis
Kalung berlian Syifa Hadju jadi sorotan. Foto: Instagram/syifahadju

Namun, ketegangan itu berubah menjadi haru saat kalung berlian tersebut diperlihatkan dan disematkan kepada Syifa dengan bantuan Maia Estianty.

Baca Juga:

Momen pemasangan kalung itu pun terekam dalam berbagai unggahan di media sosial dan viral di kalangan warganet.

Banyak penggemar menilai kalung tersebut sebagai simbol keseriusan dan komitmen El terhadap Syifa.

Kalung berlian senilai ratusan juta yang dikenakan Syifa Hadju saat lamaran El Rumi langsung mencuri perhatian publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Syifa Hadju  El Rumi  Kalung Berlian  kalung  lamaran 
BERITA SYIFA HADJU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp