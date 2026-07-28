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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kamboja Bawa Pulang Pelajaran Berharga seusai Dibantai Timnas Indonesia

Selasa, 28 Juli 2026 – 06:09 WIB
Kamboja Bawa Pulang Pelajaran Berharga seusai Dibantai Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Kamboja, Koji Gyotoku saat menghadiri konferensi pers ajang ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Foto: Facebook/The Football Federation of Cambodia

jpnn.com - Kamboja menelan kekalahan kedua pada fase grup ASEAN Championship 2026 setelah menghadapi Timnas Indonesia.

Bertandang ke Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026), Hul Kimhuy dan kolega harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 1-5.

Angkor Warriors kebobolan tiga gol dari Mitchell Baker yang mencetak hattrick pada menit ke-6, 15', dan 56'.

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Indonesia juga mendapat tambahan gol melalui Sandy Walsh (24') dan Jens Raven (86').

Sementara itu, satu gol hiburan Kamboja lahir lewat Chea Sokmeng pada menit ke-48.

Pelatih Kamboja Koji Gyotoku mengungkapkan timnya sudah berusaha mengimbangi permainan Timnas Indonesia.

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Juru taktik kelahiran 28 Januari 1965 itu menilai pertandingan melawan Garuda memberikan pengalaman berharga karena kualitas pemain Indonesia berada di atas anak asuhnya.

"Sayang sekali kami kalah dalam laga ini, tapi kami dapat pengalaman bagus karena Indonesia adalah tim dengan pemain berkualitas," ujar pria asal Shizuoka itu.

Kamboja dapat pelajaran berharga seusai kalah telak 1-5 melawan Timnas Indonesia pada laga lanjutan ASEAN Championship 2026, Senin (27/7)

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TAGS   Kamboja  Timnas Indonesia  ASEAN Championship 2026  Piala AFF 2026  Indonesia vs kamboja 
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