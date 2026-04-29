Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Kampanye 'Be Yourself, Inspire Others' Ajak Anak Muda Tampil Autentik dan Inspiratif

Rabu, 29 April 2026 – 12:02 WIB
Kampanye "Be Yourself, Inspire Others" Ajak Anak Muda Tampil Autentik dan Inspiratif.

jpnn.com, JAKARTA - See-U meluncurkan kampanye bertajuk “Be Yourself, Inspire Others” untuk mendorong gaya hidup inspiratif di kalangan generasi muda.

Kampanye ini diinisiasi oleh PT Suparma Tbk sebagai upaya memperkuat posisi brand di tengah dinamika gaya hidup milenial dan Gen Z.

Melalui kampanye tersebut, See-U mengajak generasi muda untuk mengekspresikan diri secara autentik sekaligus memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya.

Brand ini mengusung nilai trendy, fun, dan inspiring, serta berupaya hadir tidak hanya sebagai produk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagian dari gaya hidup aktif dan kreatif.

Corporate Communication PT Suparma Tbk, Nabila Syavira,mengatakan kampanye ini membawa pesan yang lebih luas dari sekadar penggunaan produk.

“Kami ingin See-U hadir bukan hanya sebagai produk tisu, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda yang aktif, kreatif, dan inspiratif,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberanian untuk menjadi diri sendiri diyakini dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar.

See-U menargetkan konsumen berusia 20 hingga 35 tahun yang memiliki gaya hidup dinamis, aktif di media sosial, serta membutuhkan ruang untuk berekspresi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   See-U  gaya hidup kreatif  Anak muda  kampanye inspiratif 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp