Kampanye Hari Kartini Bagi-Bagi 2.026 Bunga Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Brand Kacang IYES menggelar kampanye bertajuk #IYESinAjaSemuaPeranmu dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026 dengan membagikan 2.026 tangkai bunga kepada perempuan di Jakarta.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi strategi komunikasi merek untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen.

Angka 2.026 dipilih sebagai representasi tahun peringatan Hari Kartini 2026. Kegiatan pembagian bunga tersebut dilaksanakan pada 21 April 2026 di sejumlah titik di Jakarta.

Melalui kampanye ini, Kacang IYES menekankan bahwa perayaan terhadap perempuan tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi juga dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang sederhana.

Inisiatif ini juga mengantarkan perusahaan di bawah naungan PT Manohara Asri meraih pengakuan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia atas rekor pembagian bunga terbanyak kepada perempuan.

Penghargaan tersebut diberikan atas distribusi 2.026 tangkai mawar kepada jumlah penerima yang sama dalam satu hari, menjadikannya sebagai salah satu kampanye berbasis sosial yang berdampak luas.

Brand Development Kacang IYES, Karel Sebastian, menyatakan bahwa kampanye ini dirancang untuk memberikan ruang apresiasi yang lebih luas terhadap perempuan.

“Bagi kami, Hari Kartini bukan hanya tentang memperingati satu momentum, tetapi juga tentang memberi ruang apresiasi bagi perempuan yang setiap hari hadir dalam banyak peran,” ujar Karel.