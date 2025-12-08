Kampanye Hot Water Comfort Provided By Ariston Merambah ke Ranah Gaya Hidup Aktif

jpnn.com, JAKARTA - Selama lebih dari 90 tahun, Ariston Group konsisten menghadirkan kenyamanan bagi setiap rumah tangga melalui inovasi produk yang mengutamakan kualitas dan efisiensi.

Tahun ini, komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya lewat pengembangan teknologi, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang makin mendekatkan Ariston pada masyarakat.

Melalui kampanye Hot Water Comfort Provided by Ariston, perusahaan sebelumnya menghadirkan pengalaman kenyamanan air hangat di berbagai vila dan akomodasi premium di Bali, destinasi wisata kelas dunia yang menjadi ikon pariwisata Indonesia.

Dalam inisiatif tersebut, Ariston berupaya meningkatkan standar kenyamanan bagi wisatawan dengan menghadirkan solusi pemanas air yang hemat energi, andal, dan dirancang untuk kebutuhan intensif sektor pariwisata.

Setelah sukses mengangkat konsep kenyamanan di sektor hospitality, Ariston kini memperluas kampanye tersebut ke ranah gaya hidup aktif dan sehat dengan mendukung olahraga yang tengah berkembang pesat di kalangan urban, yaitu padel.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui kemitraan bersama Centercourt Club Permata Hijau serta penyelenggaraan Ease Padel Tournament powered by Ariston, sebagai bentuk komitmen Ariston untuk terus menghadirkan kenyamanan di setiap aspek kehidupan masyarakat.

“Melalui dukungan terhadap olahraga padel, kami ingin memperkuat pesan bahwa kenyamanan bukan hanya dirasakan di rumah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup aktif masyarakat modern,” ujar Ecommerce & Marketing Director Ariston Indonesia David Karlowee.

“Kami melihat olahraga ini tumbuh pesat dan kami turut ingin memberikan nilai Ariston, yaitu menghadirkan comfort di setiap momen,” sambungnya.