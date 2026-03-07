Kampanye Indonesia Asri Ajak Generasi Muda Bijak dalam Pengelolaan Plastik

jpnn.com, JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), kembali menghadirkan kegiatan edukasi yang menyasar generasi muda untuk memahami pemanfaatan plastik secara bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kampanye bertajuk Indonesia Asri.

"Edukasi berbasis solusi adalah kunci untuk mengatasi tantangan sampah plastik," kata Head of Corporate Communications Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan di Jakarta, Jumat (6/3).

Dia menyampaikan bahwa program Jejak Asri yang menjadi bagian dari kampanye Indonesia Asri memberikan ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengurangi dampak negatif plastik

Kegiatan terbaru diselenggarakan melalui workshop kreatif bertema dekorasi cupcake. Tujuannya untuk mengedukasi peserta mengenai pentingnya pengelolaan plastik, khususnya yang digunakan dalam wadah makanan sehari-hari.

"Peningkatan literasi masyarakat tentang plastik dan pengelolaan sampah yang tepat akan mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Dalam acara tersebut, komunitas Sobat Asri diajak untuk lebih mengenal berbagai jenis plastik yang sering digunakan dalam kemasan makanan.