Kampanye Recall Global, Ford: Indonesia Aman

jpnn.com, JAKARTA - Ford RMA Indonesia memastikan kampanye penarikan kembali (recall) pada jutaan kendaraan secara global. tidak berpengaruh untuk pasar Indonesia.

Ford Motor Company sebelumnya mengumumkan program recall terhadap 1,9 juta kendaraan yang memiliki masalah pada kamera belakang.

Permasalahan itu dilaporkan oleh Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) Amerika Serikat, bahwa kamera belakang pada sejumlah model Ford bisa menampilkan gambar terbalik, terdistorsi, atau kosong saat mobil dimundurkan. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kami memahami adanya pemberitaan terkait penarikan kembali sejumlah kendaraan Ford di Amerika Serikat."

"Perlu kami tegaskan bahwa penarikan ini hanya berlaku di wilayah Amerika Serikat dan tidak berpengaruh pada kendaraan Ford di Indonesia,” ujar Country Manager Ford RMA Indonesia, Toto Suharto dalam keterangannya, Minggu.

Dia menegaskan bahwa penarikan kembali hanya berlaku di Amerika Serikat.

Model-model yang terdampak, seperti Lincoln MKC, Mustang, Expedition, Edge, hingga Ranger tahun 2019, tidak pernah menjadi bagian dari lini resmi Ford di Indonesia.

Dia juga memastikan hingga saat ini tidak ada rencana untuk memasarkan model-model tersebut di Indonesia.