JPNN.com - Ekonomi - Produk

Kampanye Terbaru ShopeePay: Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank & E-Wallet

Rabu, 06 Mei 2026 – 16:08 WIB
Aplikasi ShopeePay menghadirkan kampanye Pasti Gratis Kirim Uang. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi ShopeePay menghadirkan kampanye “Pasti Gratis Kirim Uang”.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari menyampaikan lewat program itu, pengguna bisa melakukan transfer gratis ke semua e-wallet dan bank sepuasnya tanpa biaya admin dan tanpa minimum transaksi.

Eka menyebut pengguna dapat bertransaksi lebih praktis, hemat, dan menguntungkan dalam satu aplikasi.

“Kami melihat aktivitas kirim uang semakin menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat. Trennya mulai beralih menggunakan dompet digital karena mudah dan praktis. Kini, masyarakat dapat bertransaksi langsung dari ponsel mereka dengan lebih cepat dan efisien,” jelas Eka dalam keterangan yang diterima JPNN, Rabu (6/5). 

Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-wallet Sepuasnya Tanpa Minimum Transaksi

Dalam Aplikasi ShopeePay memberikan layanan tanpa minimum transaksi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk nominal kecil maupun  jumlah yang lebih besar.

“Kirim uang sepuasnya ke bank, e-wallet, dan virtual account, tanpa dikenakan biaya admin,” kata Eka.

Dia berharap dengan fleksibilitas ini, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi ShopeePay untuk berbagai situasi, mulai dari kebutuhan harian hingga transaksi mendadak, tanpa perlu khawatir terhadap biaya tambahan pada setiap transaksi.

