Kampanye Transisi Energi dan Mengurangi Emisi Karbon Lewat Lari Half Maraton

Selasa, 04 November 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Event PLN Electric Run 2025 sukses digelar dan menjadi percontohan dari ajang lari tanpa emisi karbon di Indonesia.

Sekitar 7.500 pelari mengikuti event yang digelar di kawasa ICE BSD, Tangerang pada Minggu (2/11) silam.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengapresiasi peserta yang turut mendukung net zero emission secara menyeluruh.

“PLN Electric Run 2025 digelar dengan tema ’Recharge as One’. Dalam tema ini, pertama kali event lari menggunakan tema net zero emisi,” kata Darmawan.

“Penyelenggaraan PLN Electric Run 2025 ini tidak ada emisi gas rumah kaca. Dari end to end, dari mulai genset-nya menggunakan hidrogen genset, ada PLTS,” ungkapnya.

Dalam event ini implementasi tanpa emisi karbon terlihat dengan melalui kerja sama dengan PLN Icon Plus dan Nusantara Power yang menyuplai listrik dengan PLTS mobile dan genset hidrogen.

Tidak hanya itu juga persiapan event juga telah menggunakan penyediaan listrik bersih melalui program Renewable Energy Certificate (REC) bersama PLN UID Banten.

Hal tersebut sudah seusai dengan program pemerintah dalam mewujudkan transisi energi dan mengurangi emisi karbon.