Kampanyekan Gaya Hidup Sehat, Juragan 99 Ajak Karyawan Memulai dengan Hal Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Juragan 99 (J99 Corp.) Gilang W. Pramana, yang selama ini rajin memberikan dukungan pada berbagai kegiatan olahraga di Tanah Air, kini tengah giat mengampanyekan pentingnya hidup sehat kepada masyarakat melalui olahraga lari.

Langkah awal yang dilakukan dengan menularkan gaya hidup sehat kepada seluruh karyawan di seluruh unit bisnis J99 Corp. Melalui gerakan bertajuk #MulaiAjaDulu, Gilang menularkan kegemaran dan passionnya terhadap olahraga kepada karyawannya.

“Pak Gilang mencontohkan secara nyata pentingnya keseimbangan hidup. Semangatnya untuk terus bergerak, menjadi lebih sehat melalui olahraga. Hal itu telah menular ke J99 People (karyawan)," kata CEO J99 Corp., Ganesya W. Pradana, Senin (13/10).

Dia menjelaskan, kegiatan lari ini bukan hanya untuk meningkatkan awareness terhadap brand MS Glow for Men atau pencapaian pribadi, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen menularkan gaya hidup sehat.

"Banyak orang berpikir olahraga butuh waktu khusus, padahal yang penting adalah mulai saja dulu, meski dengan hal kecil," ungkapnya.

Melalui kegiatan olahraga ringan seperti jogging bersama, senam pagi, hingga mini challenge kebugaran di lingkungan kerja, perusahaan ingin membangun budaya positif yang menekankan bahwa kesehatan adalah bagian dari produktivitas.

Kekompakan keluarga besar J99 Corp. juga tampak pada maraknya dukungan para karyawan terhadap Gilang yang baru saja menyelesaikan Chicago Marathon 2025 bersama tim Chicaglow yang diinisiasinya sejak 6 bulan lalu.

Chicago Marathon merupakan salah satu dari World Marathon Majors, bersama Tokyo, Boston, London, Berlin, dan New York.