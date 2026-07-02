Kampanyekan 'Sehat itu Seenak Ini', BIOKUL Gandeng Pevita Pearce Jadi Brand Ambassador

jpnn.com, JAKARTA - Jenama yogurt legendaris dari PT Diamond Cold Storage resmi menunjuk aktris sekaligus pegiat gaya hidup sehat, Pevita Pearce, sebagai Brand Ambassador produk BIOKUL.

Kolaborasi ini diiringi dengan peluncuran kampanye nasional bertajuk Sehat Itu Seenak Ini guna mendorong konsumsi probiotik harian di masyarakat.

Melalui gerakan tersebut, BIOKUL ingin menginspirasi masyarakat urban untuk memulai kebiasaan sederhana menjaga kesehatan usus melalui konsumsi yogurt secara konsisten tanpa mengorbankan kelezatan rasa.

"Kami percaya bahwa menjaga kesehatan tidak harus terasa sulit. Jika produknya bermanfaat dan rasanya enak, momen konsumsinya pun jadi menyenangkan," ujar Director of Marketing & Trading PT Diamond Cold Storage, dr. Maria Melisa.

Melisa mengatakan saat ini makin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan dari dalam tubuh. Melalui BIOKUL, pihaknya ingin mengajak lebih banyak masyarakat menjadikan konsumsi yogurt sebagai kebiasaan sehari-hari.

"Kami percaya bahwa menjaga kesehatan tidak harus terasa sulit. Jika produknya bermanfaat dan rasanya enak, momen konsumsinya pun jadi enjoyable, menyenangkan untuk dijalankan. Alhasil, kebiasaan baik ini akan lebih mudah dijalankan secara konsisten," ungkap dr. Maria.

Sejalan dengan komitmen tersebut, BIOKUL menghadirkan satu satunya produk yogurt di Indonesia dengan Active4Bio yakni 4 Live Probiotics (bakteri baik hidup), yaitu S. thermophilus, L. bulgaricus, L. acidophilus, dan Bifidobacterium, yang membantu menjaga kesehatan pencernaan secara menyeluruh.

Kehadiran 4 bakteri baik ini menjadi keunggulan utama BIOKUL dalam membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, bahkan hingga ke usus besar.