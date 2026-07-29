Kampanyekan Transisi Energi, PLN Electric Run 2026 Targetkan 8.000 Pelari

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali menggelar PLN Electric Run 2026 sebagai ajang lari yang mengampanyekan gaya hidup sehat sekaligus mendukung transisi energi menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Mengusung tema "Powering Our Green Future", ajang yang memasuki tahun keempat ini akan berlangsung pada 8 November 2026 di ICE BSD, Tangerang, dengan menyediakan 8.000 slot peserta untuk kategori 5K, 10K, dan Half Marathon.

Wakil Direktur Utama PLN Yusuf Didi Setiarto mengatakan, PLN Electric Run menjadi bagian dari upaya perusahaan mengajak masyarakat terlibat dalam perjalanan transisi energi nasional melalui aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Transisi energi tidak dapat dilakukan oleh PLN sendirian, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Karena itu, PLN Electric Run kami hadirkan sebagai ruang kolaborasi agar masyarakat dapat mengambil bagian menuju energi bersih melalui langkah sederhana, yaitu berlari bersama," ujar Yusuf Didi, di Jakarta, Jumat (24/7).

Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menambahkan, penyelenggaraan PLN Electric Run mencerminkan konsistensi perusahaan dalam mendorong gaya hidup rendah emisi.

Menurutnya, upaya mencapai NZE tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur energi bersih, tetapi juga melalui gerakan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

PLN mencatat kontribusi pengurangan emisi dari ajang tersebut terus meningkat setiap tahun.

Setelah menghasilkan penurunan emisi sebesar 11.880 kilogram CO? pada penyelenggaraan perdana, angkanya naik menjadi 14.363 kilogram CO? pada tahun kedua dan 21.812 kilogram CO? pada tahun ketiga.