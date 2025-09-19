Close Banner Apps JPNN.com
Kampar Hebat Resmi Diluncurkan di Candi Muara Takus

Jumat, 19 September 2025 – 05:10 WIB
Kampar Hebat Resmi Diluncurkan di Candi Muara Takus - JPNN.COM
Pemerintah Kabupaten Kampar telah resmi meluncurkan program unggulan pariwisata bertajuk 'Kampar Hebat' di kawasan bersejarah Candi Muara Takus, Kamis (18/9). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kampar telah resmi meluncurkan program unggulan pariwisata bertajuk 'Kampar Hebat' di kawasan bersejarah Candi Muara Takus, Kamis (18/9).

Program ini diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan secara resmi dicanangkan oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, Zamhur menyatakan wilayah tersebut memiliki potensi keindahan alam, sejarah, budaya, serta kearifan lokal yang luar biasa.

Baca Juga:

Oleh karena itu, perlu dikelola secara berkelanjutan dan dipromosikan secara luas.

“Melalui program Kampar Hebat-Kolaborasi Antar Mitra untuk Penguatan Akselerasi Retribusi melalui Harmonisasi Tata Kelola, Ekspansi Digital, Branding Pariwisata, dan Akselerasi PAD kami berkomitmen menghadirkan terobosan baru dalam tata kelola pariwisata Kampar,” kata Zamhur.

Kampar Hebat berfokus pada tiga pilar utama yaitu digitalisasi informasi dan promosi, melalui website, aplikasi, dan media sosial untuk menjangkau wisatawan nasional maupun internasional.

Kedua, kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan dunia usaha, komunitas, akademisi, serta media agar pengembangan pariwisata menjadi gerakan bersama.

"Ketiga, inovasi retribusi dan tata kelola, yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan kenyamanan wisatawan," ungkap Zamhur.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah resmi meluncurkan program unggulan pariwisata bertajuk 'Kampar Hebat' di kawasan bersejarah Candi Muara Takus, Kamis (18/9).

Kampar  Riau  candi muara takus  UMKM  Wisatawan 
