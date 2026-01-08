Kampiun Milik Rimba Jadi Soundtrack Film Suka Duka Tawa

Kamis, 08 Januari 2026 – 13:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Rimba mengumumkan bahwa lagu berjudul Kampiun resmi menjadi salah satu soundtrack dalam film layar lebar Suka Duka Tawa.

Kampiun merupakan bagian dari album debut Rimba dengan judul Technicolor Meeting yang dirilis pada 14 November 2025.

Lagu tersebut dipilih karena energi dan emosinya yang selarasdengan cerita film Suka Duka Tawa, yang mengangkat perjalanan hidup Tawa (Tokoh utama) yang penuh dinamika, antara perjuangan, kegagalan, tawa, dan harapan.

Adapun Kampiun dari Rimba dihadirkan sebagai penguat suasana dalam film, sekaligus memperdalam pengalaman emosional penonton.

Melalui lirik yang reflektif dan jujur, Kampiun menangkap semangat penerimaan diri dan kemenangan personal, seperti yang tergambar dalam penggalan lirik.

"Memaafkan diri bukanlah prasyarat. Hakikat manusia. Bersaksi. Bahwa aku pemenang. Di matamu Tiada nikmat lain yang kucari," bunyi lirik Kampiun.

Bagi Rimba, keterlibatan Kampiun dalam film Suka Duka Tawa menjadi pencapaian penting sekaligus bentuk eksplorasi musik mereka ke ranah sinema.

Kolaborasi tersebut juga membuka ruang baru bagi karya Rimba untuk menjangkau audiens yang lebih luas.