Kampung Adat Cipta Mulya Sukabumi Hangus Terbakar, Ratusan Jiwa Terdampak  

jpnn.com, SUKABUMI - Puluhan rumah di kampung adat Cipta Mulya, RT 05/02, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, hangus terbakar.

Insiden kebakaran ini terjadi pada Minggu (25/7/2026) sekitar pukul 14.30 WIB dengan puluhan kepala keluarga (KK) terdampak.

Kapolsek Cisolok AKP Bayu Saeful mengatakan, pihaknya bersama personel langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan membantu proses evakuasi.

Berdasarkan hasil pengecekan awal, kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik di salah satu rumah adat milik Abah Hendrik.

Kobaran api kemudian dengan cepat merambat ke rumah-rumah lain di kawasan Kasepuhan Cipta Mulya yang mayoritas berbahan kayu.

"Akibat peristiwa tersebut, sekitar 80 kepala keluarga terdampak dengan kondisi rumah mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata Bayu dalam keterangannya.

Baca Juga: Polda Jabar Minta Maaf Setelah Anggotanya Intimidasi Satpam Bundaran HI

Menurutnya, polisi terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan dengan baik.

"Sesaat setelah menerima laporan, kami langsung mendatangi lokasi bersama personel untuk melakukan pengamanan, membantu proses evakuasi, serta berkoordinasi dengan TNI, Damkar, pemerintah desa, dan masyarakat," paparnya.