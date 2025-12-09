Kampus Posko Bencana Sumatra Ungkap Daftar Kebutuhan Kritis, Kemdiktisaintek Respons Cepat

jpnn.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus bergerak cepat merespons bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025.

Kemendiktisaintek telah menyalurkan dukungan tanggap darurat senilai Rp 124,3 miliar, yang terbagi dalam tiga program utama. Pertama, program pengabdian kepada masyarakat (PkM) tanggap darurat bencana–Rp 46,5 miliar.

Kedua, penggalangan dana kemanusiaan–Rp 6,8 miliar. Ketiga, bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen terdampak–Rp 71 miliar

"Seluruh bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima dengan optimalisasi pencairan per 5 Desember 2025," kata Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Selasa (9/12).

Lebih lanjut dikatakan, perguruan tinggi posko di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjalankan fungsi Pemetaan kebutuhan mendesak, distribusi logistik, layanan kesehatan dan psikososial, penyediaan prasarana (perahu karet, generator, alat penyedot air dan lumpur, alat penyaring dan pengolahan air bersih), mobilisasi sukarelawan mahasiswa, serta koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, dan TNI/Polri.

Dalam rapat koordinasi Kamis (4/12), Menteri Brian menyampaikan apresiasi atas kecepatan respons perguruan tinggi.

"Kami ucapkan terima kasih atas gerak cepat perguruan tinggi dalam merespons kebutuhan masyarakat sehingga bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat," ucapnya.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Risbang) Fauzan Adziman menyampaikan bahwa pelaksanaan program tanggap darurat bencana dirancang agar bisa berjalan sesegera mungkin namun tetap menjaga akuntabilitas.