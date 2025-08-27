Close Banner Apps JPNN.com
Kamu Bukan Fan Persib Jika Tak Menonton TVRI Jabar Sore Ini

Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:13 WIB
@IG persib and tvrijabar

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung dijadwalkan mengumumkan pemain baru Rabu (28/8) sore.

Hal itu diketahui dari akun media sosial Persib.

Juara bertahan Super League itu akan mengumumkan pemain barunya melalui layar TVRI Jawa Barat.

Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat Adhi Pratama menegaskan, pilihan medium itu adalah langkah strategis yang berakar pada tradisi dan nilai emosional.

"Kami menyadari bahwa setiap medium memiliki cerita dan nilai emosinya sendiri. Setelah hadir di jalanan, di media cetak, di radio, bahkan di layar bioskop, kali ini kami ingin menyapa Bobotoh lewat televisi," kata Adhi.

"TVRI Jawa Barat bukan hanya stasiun televisi, tetapi juga ikon sejarah yang selalu melekat dengan perjalanan Persib dan Bobotoh sejak dahulu," imbuhnya. (pci/jpnn)

Juara bertahan Super League Persib Bandung memilih TVRI Jabar untuk mengumumkan...

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

