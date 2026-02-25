Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Amalan Ramadan

Kamu Mau Gak Dijaga dan Ditolong Allah?

Rabu, 25 Februari 2026 – 10:21 WIB
Kamu Mau Gak Dijaga dan Ditolong Allah? - JPNN.COM
Ashar di Istiqlal, Senin (23/2). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah.

Kamu tahu gak? Itu zikir yang merupakan bentuk pengakuan manusia akan kelemahan diri dan penyerahan urusan sepenuhnya kepada Allah.

Itulah zikir -yang seperti kata Ustaz Nuzul Dzikri, kalau dibaca maka Allah pasti menolong si pembaca.

"Mau dijaga dan ditolong Allah? (ig/jpnn) 

Itulah zikir yang merupakan bentuk pengakuan manusia akan kelemahan diri dan penyerahan urusan kepada Allah.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah  Ramadan  zikir  Ustaz Nuzul Dzikri 

