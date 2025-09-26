Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Kamu peserta WHV di Australia Asal Indonesia? Saatnya Kamu Bersuara

Jumat, 26 September 2025 – 23:44 WIB
Kamu peserta WHV di Australia Asal Indonesia? Saatnya Kamu Bersuara - JPNN.COM
Sejumlah peserta WHV asal Indonesia ingin agar kondisi kesejahteraan dan keselamatan kerja mereka bisa ditingkatkan. (ABC Rural: Eliza Goetze)

Sejak diluncurkan lebih dari 15 tahun lalu, ribuan anak-anak muda berusia di bawah 30 tahun sudah berpartisipasi dalam program Work and Holiday Visa (WHV) di Australia. 

Kami sudah berbicara dengan sejumlah peserta WHV soal pengalaman mereka bekerja di Australia.

Beberapa di antara mereka mengatakan senang dan bersyukur bisa memiliki kesempatan bekerja di Australia. 

Baca Juga:

Tapi banyak juga yang tidak terlalu memahami hak mereka sebagai pekerja di Australia, atau takut melaporkan pengalaman mereka yang tidak menyenangkan, karena khawatir akan kehilangan visa dan izin kerjanya.

Ada yang bekerja tanpa diberikan pelatihan yang memadai hingga mengancam keselamatan mereka di tempat kerja.

Ada pula yang mengaku pernah dieksploitasi, serta upah yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan, padahal mereka bekerja di sejumlah industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Australia.

Baca Juga:

Tak hanya itu, ada pula yang merasa kesejahteraan dan keselamatannya terabaikan, hingga cerita dari mereka yang tak punya pilihan lain untuk tinggal bersama belasan orang dalam satu rumah.

Tidak semua memahami jika pekerja di Australia, apapun jenis visanya, memiliki hak yang sama, dan hanya Kementerian Dalam Negeri serta pihak imigrasi Australia yang bisa membatalkan visa mereka.

ABC Indonesia sedang mengangkat cerita-cerita peserta WHV asal Indonesia di Australia

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   WHV Australia  Australia  Pekerja Migran Indonesia  ABC online 
BERITA WHV AUSTRALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp