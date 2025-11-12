Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

KAMURA Usulkan KEK Tembakau Madura Jadi Pusat Ekonomi Baru

Rabu, 12 November 2025 – 18:10 WIB
KAMURA Usulkan KEK Tembakau Madura Jadi Pusat Ekonomi Baru - JPNN.COM
Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “KEK Tembakau dan Arah Baru Perekonomian Madura” di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Selasa (11/11). Foto: Kamura

jpnn.com, SURABAYA - Komunitas Muda Madura (KAMURA) mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai strategi penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Gagasan ini disampaikan dalam Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “KEK Tembakau dan Arah Baru Perekonomian Madura” di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Selasa (11/11).

Tim Perumus Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Adi Prayitno, menyatakan bahwa inisiatif ini berangkat dari realitas sosial-ekonomi masyarakat Madura yang selama ini bergantung pada komoditas tembakau.

Baca Juga:

“Kami ingin tembakau petani dibeli dengan harga manusiawi, dan industri rokok rakyat diberi ruang hidup yang legal dan adil,” ujarnya.

Adi menegaskan bahwa pembentukan KEK Tembakau bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bentuk pengakuan terhadap peran Madura dalam kontribusi fiskal nasional melalui sektor cukai.

“Industri rokok rakyat menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi desa. Sudah saatnya negara memberi perlindungan,” tambahnya.

Baca Juga:

Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA, Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, menilai bahwa pembentukan KEK Tembakau dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Madura melalui pendekatan aglomerasi industri.

“Kalau KEK ini terbentuk, bukan hanya tembakaunya yang tumbuh, tapi juga industri pendukung seperti pupuk, petrokimia, dan distribusi bahan baku,” jelasnya.

KAMURA dorong pembentukan KEK Tembakau Madura untuk perkuat ekonomi lokal berbasis rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kamura  KEK Tembakau  industri tembakau rakyat  tembakau 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp