JPNN.com - Internasional - Amerika

Kanada Siap Kirim Pasukan untuk Hadapi Amerika di Greenland

Senin, 19 Januari 2026 – 15:08 WIB
Kanada Siap Kirim Pasukan untuk Hadapi Amerika di Greenland - JPNN.COM
Pasukan NATO asal Kanada mengikuti latihan militer di pangkalan militer Adazi, Latvia, pada 29 November 2021 lalu. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

jpnn.com, OTTAWA - Kanada dikabarkan berencana mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland di tengah rencana Presiden AS Donald Trump untuk menguasai pulau milik Denmark itu.

Mengutip dua pejabat senior Kanada, The Globe dan Mail melaporkan bahwa pasukan tersebut akan mengikuti latihan bersama dengan anggota NATO lainnya.

Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Finlandia telah lebih dahulu mengumumkan rencana mengirim pasukan ke Greenland, sebut laporan harian Kanada itu, seperti dikutip RIA Novosti pada Senin (19/1). 

Pekan lalu, Angkatan Bersenjata Denmark menyatakan akan memperkuat pasukan mereka di Greenland melalui kerja sama dengan NATO dan  mengintensifkan latihan di pulau tersebut.

Namun, rencana Kanada untuk mengirimkan pasukan harus menunggu persetujuan dari Perdana Menteri Mark Carney, yang dikabarkan belum memastikan kapan dirinya akan mengambil keputusan, meski langkah itu dinilai tak terelakkan.   

Pada Sabtu, Trump mengumumkan rencananya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 10 persen mulai Februari terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.

Angka itu kemudian akan dinaikkan menjadi 25 persen hingga Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk membeli Greenland.

Pulau terbesar di dunia itu adalah bagian dari Kerajaan Denmark, tetapi Trump berkali-kali mengatakan pulau tersebut seharusnya menjadi bagian dari AS.

Pemerintah Denmark dan Greenland telah memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut wilayah itu dan meminta agar teritorial mereka dihormati

Sumber ANTARA

TAGS   greenland  Kanada  Amerika Serikat  Donald Trump  Pasukan 
