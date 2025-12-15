Kanara Group Salurkan Donasi Rp 134 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Kanara Group, perusahaan consumer goods lokal yang menaungi merek-merek populer seperti Gently Baby, Gently Mamacare, dan JoyMeal, membuktikan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

Mereka menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

"Bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan visi perusahaan kami, yakni Building Purposeful Life Through Innovation," kata CEO Kanara Group, Nyoman Anjani, Senin (15/12).

Baca Juga: Begini Penampakan Rumah Sementara Korban Banjir Sumatra

Kanara Group mendonasikan dana sebesar Rp 134 juta dengan fokus bantuan kepada para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban bencana banjir Sumatra.

Penyaluran donasi ini dilakukan melalui dua lembaga terpercaya yang ahli dalam penanganan bencana dan distribusi bantuan, yaitu Salam Setara by Kitabisa dan Rumah Zakat.

Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban, terutama kebutuhan bahan pokok dan dapur umum

Nyoman menyatakan, donasi ini lebih dari sekadar bantuan finansial. Donasi ini juga sebagai bentuk dukungan untuk mendampingi masyarakat untuk melewati masa-masa yang sulit.

"Kami ingin berkontribusi untuk membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik di tengah kesulitan saat ini,” ujar Nyoman.