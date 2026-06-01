JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kandas di Final Lawan Honduras, FA7 Indonesia Raih Medali Perak World Championship 2026

Senin, 01 Juni 2026 – 16:44 WIB
Tim FA7 Indonesia. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Langkah fantastis Tim FA7 Indonesia di IFA7 World Championship 2026 harus berakhir di partai final.

Setelah menciptakan kejutan demi kejutan sepanjang turnamen, skuad Garuda akhirnya takluk dari tuan rumah Honduras dan harus puas membawa pulang medali perak.

Bertanding pada final yang berlangsung bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Indonesia menghadapi tekanan besar dari Honduras yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

Meski berjuang hingga akhir, tim Merah Putih harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-9.

Kekalahan tersebut memang menggagalkan ambisi Indonesia untuk meraih gelar juara dunia FA7 pertama dalam sejarah.

Namun, status runner-up menjadi pencapaian terbaik yang pernah diraih Indonesia di ajang sepak bola tujuh pemain tingkat dunia.

Perjalanan Indonesia menuju final sendiri terbilang luar biasa. Sebelum tampil di laga puncak, skuad Garuda sukses membuat dunia terkejut dengan menyingkirkan Brasil di babak semifinal. 

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Indonesia memastikan kemenangan lewat drama adu penalti 2-1.

