JPNN.com - Nasional - Istana

Kandidat Menpora Tak Berkumis, Komisi X: Siapa pun Itu Pasti Terbaik

Rabu, 17 September 2025 – 13:12 WIB
Kandidat Menpora Tak Berkumis, Komisi X: Siapa pun Itu Pasti Terbaik
Erick Thohir. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani belum mendengar informasi soal Menteri BUMN Erick Thohir yang bakal ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Jika itu benar, maka Erick kembali mematahkan tradisi Menpora harus yang berkumis, seperti pernah terjadi di era Zainudin Amali (2019-2023).

Zainudin menjadi Menpora di saat pria berkumis bak identik dengan jabatan tersebut. Sebelumnya, kursi Menpora diduduki laki-laki berkumis, yakni Adhyaksa Dault (2004-2009), Andi Mallarangeng (2009-2012), Roy Suryo (2013-2014), Imam Nahrawi (2014-2019), dan Dito Ariotedjo (2024-2025)

"Kami belum terinformasikan," kata Lalu Hadrian Irfani, Rabu (17/9).

Legislator dari fraksi PKB itu memastikan Komisi X akan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk menteri.

"Prinsipnya siapa pun yang ditunjuk oleh presiden, itulah yang terbaik," ujar Lalu.

Komisi X, kata dia, siap bermitra dengan Menpora yang ditunjuk Prabowo demi memajukan olahraga di Tanah Air.

"Kami siap bermitra untuk menyukseskan program di bidang olahraga dan kepemudaan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menghormati langkah Presiden Prabowo menentukan Menpora.

