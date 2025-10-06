Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Kangen Band Manggung di Synchronize Fest 2025, Andika: Insyaallah Enggak Akan Bubar Lagi

Senin, 06 Oktober 2025 – 16:35 WIB
Kangen Band memeriahkan hari ketiga panggung Synchronize Fest 2025 pada Minggu (5/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kangen Band manggung di Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam. "Doy" menjadi lagu pembuka penampilan Kangen Band di panggung pada hari ketiga festival musik tersebut.

Kangen Band juga membawakan sejumlah lagu hits mereka, seperti Pujaan Hati, Wanita, Cinta Sampai Mati, dan Yolanda. Grup band tersebut tampil lengkap dengan formasi penuh.

Vokalis Kangen Band, Andika Mahesa mengungkapkan bahwa momen itu menjadi ajang kembalinya band tersebut.

"Salam sejarah untuk semua. Terima kasih Synchronize, karena lewat acara ini Kangen Band bisa kembali lagi, dan insyaallah enggak akan bubar lagi," ujar Andika di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (5/10) malam.

 Andika pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk para penggemar yang tetap setia mendukung Kangen Band.

"Menurut kami, kalian adalah orang-orang bersejarah bagi Kangen Band, baik yang di belakang maupun di depan panggung. Tanpa kalian, Kangen Band bukan siapa-siapa," ucap Andika.

Gitaris Kangen Band Dodhy Hardiyanto berharap kehadiran mereka di Synchronize Fest 2025 bisa menghibur para penonton.

"Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa menghibur semua, ini pertama kalinya kami gabung lagi," tutur Dodhy. (mcr7/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Firda Junita

