Kanim Semarang dan Timpora Perkuat Deteksi Dini Terhadap WNA

jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Kegiatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Semarang diperkuat melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang digelar di The Wujil Resort & Conventions.

Kegiatan yang diikuti oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang tersebut mengusung tema “Penguatan Mekanisme Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Semarang.” Kegiatan itu menjadi komitmen lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing tanpa menghambat iklim investasi daerah.

Rapat koordinasi dihadiri berbagai instansi yang tergabung dalam Timpora, mulai dari perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Badan Kesbangpol Kabupaten Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPMPTSP, hingga unsur Polres, BIN Daerah, Kejaksaan Negeri, BAIS TNI, dan Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Kehadiran lintas instansi itu dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, pertukaran data, serta respons cepat apabila ditemukan potensi pelanggaran keimigrasian.

Kegiatan diawali laporan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Haryono Susilo, yang memaparkan perkembangan pengawasan orang asing di wilayah kerja.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah yang diwakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Ari Widodo, secara resmi membuka kegiatan.

Ari menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi aktif antarinstansi dalam mendukung deteksi dini.

“Pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan pertukaran informasi yang cepat serta akurat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.