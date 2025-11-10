Kanim Sukabumi Hadirkan Immigration Corner di Universitas Nusa Putra

jpnn.com, SUKABUMI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi terus berinovasi dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Kali ini, Imigrasi Sukabumi menghadirkan Immigration Corner di Universitas Nusa Putra Sukabumi, sebagai langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada civitas akademika dan mahasiswa asing.

Peresmian yang berlangsung pada Senin, (10/11), di Kampus Universitas Nusa Putra menjadi tonggak baru dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi, Henki Irawan menegaskan bahwa kehadiran Immigration Corner merupakan bagian dari transformasi pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi agar makin dekat, cepat, dan bersahabat.

“Hadirnya Immigration Corner menjadi langkah nyata Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya di lingkungan kampus. Kami ingin menghadirkan pelayanan yang bukan hanya efisien, tetapi juga humanis dan inovatif,” ujar Henki dalam siaran persnya.

Henki juga menyampaikan apresiasinya kepada Rektor Universitas Nusa Putra beserta jajaran yang telah mendukung penuh terwujudnya kerja sama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Nusa Putra dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dengan Imigrasi Sukabumi. Sinergi seperti ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik terbaik dapat lahir dari kerja sama lintas sektor,” tambahnya.

Acara peresmian berlangsung khidmat dengan penandatanganan kerja sama antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi dan Rektor Universitas Nusa Putra, dilanjutkan dengan pemotongan pita secara simbolis di area stand Immigration Corner.

Melalui Immigration Corner ini, mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra kini dapat mengurus perpanjangan izin tinggal langsung di kampus tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Sukabumi.