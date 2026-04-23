Kans Persija Juara Menipis, Fathurrahman: Kami Belum Menyerah

Kamis, 23 April 2026 – 16:03 WIB
Bek Persija Fajar Fathurrahman. Foto: persija

jpnn.com - GIANYAR - Optimisme tak luntur dari bek kanan Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman, meski timnya kembali terpeleset dalam perburuan gelar.

Hasil imbang 1-1 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4), tak mematahkan keyakinan Macan Kemayoran.

Persija sempat dibuat terkejut lewat gol cepat Norberto Ezequiel Vidal pada menit keempat. Namun, respons cepat ditunjukkan lewat penalti Allano Lima di menit ke-20 yang menghidupkan asa tim ibu kota.

Memasuki babak kedua, tekanan demi tekanan dilancarkan Persija. Dominasi permainan terlihat jelas, peluang pun bertebaran.

Namun, penyelesaian akhir jadi batu sandungan. Bahkan peluang emas dari titik putih gagal dimaksimalkan Maxwell, membuat kemenangan yang sudah di depan mata buyar.

Meski hasil ini terasa pahit, Fathurrahman menegaskan mental timnya belum runtuh.

Dia menilai Persija sudah menunjukkan karakter dan determinasi tinggi sepanjang laga.

“Tentu ini mengecewakan, tapi kami masih percaya. Kami mengontrol permainan dan terus berjuang sampai akhir. Kami yakin, apa yang kami lakukan ini belum selesai,” kata Fathurrahman.

Hasil imbang dari PSIM Yogyakarta membuat kans Persija menipis.

TAGS   Persija  Fajar Fathurrahman  Fathurrahman  Super League  klasemen Super League 
