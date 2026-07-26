KANSAI PAINT Ajak Keluarga Ciptakan Rumah Aman-Nyaman Melalui Pilihan Material yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga ruang bagi keluarga untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berbagi kebahagiaan.

Karena itu, menciptakan rumah yang aman dan nyaman menjadi salah satu bentuk perhatian keluarga dalam mendukung kesehatan serta kualitas hidup seluruh penghuninya.

Untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya material aman untuk hunian sehat, PT Kansai Prakarsa Coatings (KANSAI PAINT) menggelar community gathering bersama komunitas Ibu Hebat bertajuk “Rumah Aman dan Nyaman Bersama KANSAI PAINT”.

Kegiatan ini menghadirkan diskusi yang mempertemukan praktisi home living, dokter spesialis anak, serta perwakilan KANSAI PAINT. Riset menunjukkan bahwa manusia menghabiskan sekitar 90 persen waktunya di dalam ruangan. Ini menegaskan bahwa kualitas lingkungan rumah, mulai dari kebersihan, pencahayaan alami, sirkulasi udara, hingga material yang digunakan berperan penting dalam mendukung kesehatan keluarga.

Dari perspektif home living, Co-Founder dan Creative Director Living Loving Nike Prima menyampaikan bahwa Point of View (POV) rumah sering kali berubah setelah memiliki anak.

Rumah tidak lagi hanya dinilai dari sisi estetika, tetapi juga dari kemampuannya mendukung aktivitas, kenyamanan, dan rasa aman seluruh anggota keluarga.

“Ketika memiliki anak, kita tidak hanya memikirkan desain dan estetika rumah semata, tetapi juga bagaimana setiap ruang dapat mendukung anak untuk belajar, bermain, dan bertumbuh dengan nyaman. Karena itu, material yang digunakan di rumah menjadi sama pentingnya dengan desain dan pilihan warna,” ujar Nike.

Menurutnya, saat memilih cat, keluarga perlu mempertimbangkan fungsi ruangan, kualitas produk, jenis hasil akhir, serta aspek keamanannya. Warna tetap memiliki peran penting dalam membangun suasana ruang, tetapi pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap anggota keluarga.