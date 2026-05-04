Kanselir Jerman Anggap Tarif Baru Trump Pukulan Bagi Seluruh Eropa

Senin, 04 Mei 2026 – 23:30 WIB
Kanselir Jerman Friedrich Merz. ANTARA/Anadolu/py/am.

jpnn.com - BERLIN - Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pukulan bagi seluruh Eropa. Namun, Merz tetap berharap konflik perdagangan tersebut dapat segera diselesaikan. “Dia (Trump) ingin memberikan pukulan kepada seluruh Eropa,” kata Merz dalam wawancara dengan stasiun penyiaran ARD.

Sebelumnya, Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap mobil dan truk dari Uni Eropa mulai pekan ini. Alasannya, Uni Eropa gagal memenuhi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Merz mengaku tidak ingin melebih-lebihkan situasi terkait tarif baru tersebut. Dia menjelaskan bahwa Trump memiliki alasan tersendiri dalam mengumumkan kebijakan itu. “Saya kira dia mulai kehilangan kesabaran, karena kami telah mencapai kesepakatan bea cukai dengan Amerika pada Agustus tahun lalu,” ujar Merz.

Dia menambahkan bahwa hingga saat ini Uni Eropa belum menandatangani kesepakatan tersebut dan terus mengajukan syarat baru. “Pihak Amerika sudah siap, tetapi pihak Eropa belum dan saya berharap kami dapat mencapai kesepakatan secepatnya,” lanjutnya.

Merz mengatakan bahwa dirinya akan memiliki sejumlah kesempatan untuk membahas isu tersebut secara langsung dengan Trump tahun ini, termasuk dalam pertemuan G7 di Prancis pada Juni dan KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Turki pada Juli.

Hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir tetap tegang. Washington sebelumnya memberlakukan tarif terhadap baja dan aluminium asal Eropa, yang kemudian dibalas dengan langkah serupa oleh Uni Eropa.

Kedua pihak sempat sepakat untuk melonggarkan sebagian pembatasan tersebut, namun isu tarif terhadap sektor otomotif masih menjadi risiko utama.

Pernyataan terbaru Trump memicu kekhawatiran di Eropa terkait potensi peningkatan konflik perdagangan serta dampaknya terhadap industri dan lapangan kerja. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

