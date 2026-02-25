Kantongi Izin TPPB dari DJBC, NICE PIK2 Kian Berdaya Saing Gelar Pameran Kelas Dunia

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Direktorat Jenderal Bea Cukai menerbitkan izin untuk Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB).

Izin dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten tersebut memungkinkan pusat meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE) terbesar di Indonesia itu menjadi lokasi penyelenggaraan pameran yang menampilkan barang impor tanpa bea masuk dan pajak pada tahap awal.

NICE dikelola PT Industri Pameran Nusantara, anak usaha PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK). Fasilitas untuk peserta pameran internasional membawa produk ke Indonesia tanpa beban fiskal di tahap awal itu diyakini akan mendorong efisiensi biaya dan meningkatkan daya tarik penyelenggaraan event berskala global.

“Hasil penilaian menunjukkan Nusantara International Convention Exhibition (NICE) memenuhi kriteria sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat,” ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo saat menyerahkan izin TPPB secara langsung beberapa waktu lalu.

Proses perizinan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dokumen, inspeksi fisik lokasi, hingga pemaparan proses bisnis. Sepanjang proses tersebut, Bea Cukai Banten melakukan pendampingan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan.

Dengan fasilitas tersebut, NICE diproyeksikan memperkuat posisi PIK2 sebagai destinasi MICE, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, katering, dan UMKM lokal.

Direktur Utama PT Industri Pameran Nusantara Yohanes Edmond Budiman pun menyampaikan apresiasinya atas proses asistensi tersebut.

“Pelayanan Bea Cukai Banten sangat responsif, terutama dalam memberikan informasi dan asistensi sepanjang pengajuan izin,” ucapnya.(ikl/jpnn.com)