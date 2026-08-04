Kantongi Kas Bersih Rp3,9 Triliun, PANI Siap Lanjutkan Pengembangan PIK2

Selasa, 04 Agustus 2026 – 13:46 WIB

jpnn.com - JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk menorehkan lonjakan laba perusahaan pada semester pertama 2026.

Emiten berkode PANI tersebut juga memperkuat fundamental keuangannya untuk menopang ekspansi kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Hingga akhir Juni 2026, PANI membukukan posisi kas bersih (net cash) sebesar Rp3,9 triliun. Total ekuitasnya juga meningkat tujuh persen menjadi Rp33,7 triliun dibandingkan posisi akhir 2025.

Pada saat yang sama, PANI berhasil mencetak pendapatan usaha sebesar Rp2,9 triliun atau tumbuh 78 persen secara tahunan.

Adapun laba bersih yang bisa diatribusikan kepada entitas induk bahkan melonjak 484 persen menjadi Rp1,7 triliun, atau tertinggi sepanjang sejarah PANI.

Perseroan menjelaskan pertumbuhan tersebut didorong oleh serah terima lahan di kawasan Central Business District (CBD) PIK2.

Kontribusi juga datang dari penjualan berbagai produk residensial dan komersial di sejumlah kawasan pengembangan PIK2.

Dengan kondisi keuangan yang makin kuat, PANI kini mengelola cadangan lahan seluas 1.809 hektare melalui 12 entitas anak. Nilai perolehan seluruh land bank tersebut mencapai sekitar Rp38 triliun.