Kantongi Rekaman CCTV, Polrestabes Palembang Buru Pencuri Mobil Toyota Kijang

jpnn.com - PALEMBANG - Jajaran Polrestabes Palembang tengah memburu pelaku pencurian satu unit mobil Toyota Kijang bernomor polisi BG-1129 CK yang tengah parkir di Jalan Tanjung Bubuk, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/4), pukul 04.00 WIB.

Kapolsek Ilir Barat I Kompol Fauzi Saleh menyatakan pihaknya telah mengerahkan personel untuk mempersempit ruang gerak pelaku di lapangan. Menurut Fauzi, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan rekaman CCTVr sebagai petunjuk utama.

“Saat ini, anggota masih melakukan penyisiran dan pengejaran untuk segera mengungkap pelaku,” kata Kompol Fauzi, Selasa (28/4).

Aksi pencurian mobil Toyota Kijang ini menimpa seorang korban berinisial I (46).

Pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi pada dini hari untuk menjalankan aksinya.

Korban sudah melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian setempat.

Menindaklanjuti laporan itu, piket Reskrim Polrestabes Palembang bersama Unit Reskrim Polsek Ilir Barat I langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.

Petugas mengumpulkan barang bukti serta menelusuri jejak pelaku guna mempercepat proses pengungkapan.