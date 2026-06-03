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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kantor BGN Digeledah Kejagung, DPR Minta Publik Percayakan Seluruh Proses Hukum ke APH

Rabu, 03 Juni 2026 – 17:28 WIB
Kantor BGN Digeledah Kejagung, DPR Minta Publik Percayakan Seluruh Proses Hukum ke APH - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aksi penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh tim kejaksaan langsung mendapat respons dari parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa aparat hukum dipastikan memiliki pertimbangan dan bukti kuat dalam melakukan tindakan hukum tersebut.

Ia juga meminta publik memercayakan seluruh proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

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"Apa pun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri," kata Dasco saat diwawancarai usai Rapat Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengaku telah mendengar adanya penggeledahan yang dilakukan kejaksaan terhadap Kantor BGN.

Namun, dia belum mengetahui persis soal adanya penangkapan terhadap sejumlah orang.

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Di samping itu, dia pun mengatakan bahwa DPR RI melalui Komisi IX DPR RI telah menyampaikan catatan evaluasi terhadap BGN ke pemerintah.

Dengan adanya pergantian pimpinan di BGN, dia merasa bahwa pemerintah sudah mendengar saran dari DPR RI.

Aksi penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh tim kejaksaan langsung mendapat respons dari parlemen.

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TAGS   penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional  penggeledahan kantor BGN  Kejagung 

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