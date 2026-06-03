Kantor BGN Digeledah Kejagung Sehari Setelah Dadan Hindayana Dicopot Prabowo

Rabu, 03 Juni 2026 – 11:01 WIB

jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN," kata Jeffry melalui pesan singkat.

Hingga berita ini ditulis, Kejagung belum menjelaskan secara rinci perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut. Proses penggeledahan juga masih berlangsung.

Seorang petugas keamanan BGN menyebut tim Kejagung telah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB.

Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan BGN.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakil kepala, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya.

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pimpinan BGN.