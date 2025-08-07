Kantor Cabang ASABRI Surabaya Hadirkan Rangkaian Kegiatan Sosial

jpnn.com, SURABAYA - Kantor Cabang ASABRI Surabaya menghadirkan rangkaian kegiatan sosial yang penuh makna: bakti sosial dan tabur bunga, dengan semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 PT ASABRI.

Dengan tema besar HUT ke 54 ASABRI "Melayani Bangsa, Mewujudkan Kesejahteraan", ASABRI menegaskan kembali posisinya sebagai mitra strategis negara dalam menjaga keberlangsungan hidup Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan/Polri.

Dalam semangat itu, Kantor Cabang ASABRI Surabaya menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada anak-anak di panti asuhan dan melaksanakan tabur bunga di makam pahlawan nasional WR Supratman.

Paket Sembako yang disalurkan kepada 40 anak di Panti Asuhan Muzdalifah diharapkan mampu menjadi bekal yang sehat dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat Paket Sembako tersebut.

Dalam setiap paket, tersimpan empati, perhatian, dan harapan agar anak-anak bangsa yang kehilangan orang tua tetap merasakan kehadiran negara.

“Kami hadir bukan hanya sebagai sahabat perjuangan peserta ASABRI sepanjang masa, tetapi juga dalam denyut kehidupan masyarakat. Ketika anak-anak ini tersenyum, kami tahu bahwa kami turut menyalakan harapan. Itulah arti sejati dari pelayanan," ujar Simon Pujo Semedi, Kepala Kantor Cabang ASABRI Surabaya

Melalui kegiatan sosial ini, ASABRI memperkuat perannya sebagai pelindung sosial yang aktif, yang ikut serta dalam menjembatani solidaritas antara negara dan rakyatnya.

Tabur bunga di makam WR Supratman menjadi momen hening yang sarat makna. Bukan hanya mengenang sang pencipta “Indonesia Raya”, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pahlawan yang menjadi fondasi tegaknya bangsa ini. Dari mereka kita belajar, bahwa melayani bangsa adalah tugas abadi, dan kesejahteraan bukan hadiah, melainkan amanah.