Nasional - Hukum

Kantor Disbudparpora Ponorogo Digeledah KPK

Rabu, 12 November 2025 – 13:49 WIB
Kantor Disbudparpora Ponorogo Digeledah KPK - JPNN.COM
Sejumlah petugas KPK membawa koper saat memasuki kantor Disbudparpora Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (29/10/2025). (ANTARA/HO - Prastyo)

jpnn.com, PONOROGO - Kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo digeledah KPK, Rabu.

Penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan proyek pembangunan Monumen Reog di kawasan Gunung Gamping, Desa Sampung, Kecamatan Sampung.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar sepuluh petugas KPK tiba di Gedung Kesenian, Jalan Pramuka, Kelurahan Nologaten, menggunakan tiga mobil Avanza hitam.

Mereka kemudian masuk ke ruangan bidang kebudayaan sambil membawa beberapa koper besar.

Sumber internal di lingkungan Disbudparpora membenarkan bahwa penggeledahan berlangsung di ruangan yang menangani urusan kebudayaan, termasuk proyek Monumen Reog.

Penggeledahan berlangsung tertutup sejak sekitar pukul 11.00 WIB.

Sejumlah anggota Polres Ponorogo tampak berjaga di sekitar ruangan untuk mengamankan proses tersebut.

Hingga berita ini ditulis tim KPK masih berada di dalam gedung dan belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan tersebut. (antara/jpnn)

Tim penyidik KPK menggeledah Kantor Disbudparpora Ponorogo terkait kasus pembangunan Monumen Reog.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

