Kantor DPD RI di Banten Mulai Dibangun, Sultan: Jadi Rumah Aspirasi Masyarakat

jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memulai pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kota Serang. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dihadiri pimpinan DPD RI bersama Gubernur Banten Andra Soni, Rabu (5/8).

Kantor DPD RI tersebut dibangun di Jalan Raya Pandeglang, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Kehadirannya diharapkan menjadi pusat pelayanan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, Yorrys Raweyai, Gubernur Banten Andra Soni, dan Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan kantor tersebut nantinya menjadi ruang bagi masyarakat Banten untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional.

"Nantinya kantor ini akan menjadi milik masyarakat Banten sebagai sarana menyampaikan aspirasi, unek-unek, dan keluhan melalui saluran resmi, yaitu anggota DPD RI," ujar Sultan.

Menurut Sultan, pembangunan kantor tersebut juga menjadi momentum memperkuat eksistensi DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang efektif, inklusif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

"Ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Banten, anggota DPD RI, dan seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran kantor ini akan semakin mendekatkan pelayanan DPD RI kepada masyarakat Banten," katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pembangunan kantor DPD RI merupakan kebutuhan daerah karena lembaga tersebut memiliki fungsi strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.