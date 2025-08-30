Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kalteng

Kantor DPMPTSP Kalteng di Jl Tjilik Riwut Terbakar, Semoga Tak Ada Korban

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 10:40 WIB
Kantor DPMPTSP Kalteng di Jl Tjilik Riwut Terbakar, Semoga Tak Ada Korban
Petugas saat memadamkan api yang membakar kantor DPMPTSP Kalteng, Palangka Raya pada Sabtu (30/8). Foto: ANTARA/HO-Tangkapan Layar/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terbakar pada Sabtu (30/8).

Koordinator Call Center 112 Palangka Raya Sucipto mengungkapkan saat mereka tiba di lokasi yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 5 itu, api telah membumbung tinggi membakar bagian atap kantor.

"Saat ini, kami bersama tim pemadam gabungan, dari kepolisian dan relawan sedang berjuang memadamkan api," kata Sucipto.

Baca Juga:

Sucipto mengabarkan saat ini, kondisi api di kantor DPMPTSP Kalteng telah padam dan dalam tahap pendinginan untuk memastikan titik api benar-benar padam.

"Masih kami lakukan upaya pemadaman sampai benar-benar padam agar tidak ada muncul susulan api," imbuhnya.

Saat ini, pihaknya juga masih fokus dalam proses pemadaman dan akan berkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

Baca Juga:

"Kami masih berjuang memadamkan. Mudah-mudahan tidak ada korban dan kerugian yang berarti," tuturnya.

Sebelumnya beredar video dari warga, kobaran api muncul di bagian atap kantor DPMPTSP Kalteng, sejumlah petugas pemadam bergegas melakukan pemadaman di kantor itu. (antara/jpnn)

Kantor DPMPTSP Kalteng di Jl Tjilik Riwut terbakar pada Sabtu (30/8). Petugas masih berjuang memadamkan api

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

kebakaran  DPMPTSP  Kalteng  Korban  terbakar 
