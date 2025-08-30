Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 3 Orang Tewas, Ini Identitasnya

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 05:31 WIB

jpnn.com - MAKASSAR - Massa demo 29 Agustus 2025 membakar Kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat petang.

Sebanyak tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka karena diduga terjebak dalam ruangan yang membara.

"Sebanyak delapan orang dievakuasi tim penyelamat usai pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, tiga diantaranya dinyatakan meninggal dunia diduga terjebak di dalam ruangan saat terjadi kebakaran," kata Plt Pelaksana tugas BPBD Kota Makassar M Fadli di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8) dini hari.

Berdasarkan data, tiga orang korban tewas tersebut, yakni:

1. Sarinawati (26) jenis kelamin perempuan, Staf DPRD Makassar.

Ditemukan tim evakuasi dalam kondisi hangus terbakar dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.

2. Syaiful (43) laki-laki meninggal di rumah sakit Grestelina dalam kondisi terbakar.

Korban diketahui Staf Kecamatan Ujung Tanah.