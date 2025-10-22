Kantor Imigrasi Semarang Gelar Layanan Eazy Paspor di UIN Salatiga

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menghadirkan layanan Eazy Paspor bagi masyarakat. Kali ini, layanan tersebut menyasar Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.

Layanan itu merupakan bentuk kemudahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi bagi kelompok masyarakat yang ingin melakukan permohonan paspor secara kolektif tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari pengajuan resmi oleh pihak UIN Salatiga yang ditandatangani langsung oleh Rektor Zakiyuddin Baidhawy.

Dalam surat tersebut, pihak universitas menyampaikan bahwa kegiatan Eazy Paspor akan diikuti oleh civitas akademika yang telah terdaftar sebelumnya.

Pada kesempatan ini, sebanyak 64 pemohon dari civitas akademika UIN Salatiga berhasil dilayani dengan lancar.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pelayanan publik yang cepat, efisien, dan humanis.

Dengan membawa layanan langsung ke kampus, masyarakat dapat mengurus paspor baru maupun penggantian tanpa harus meninggalkan aktivitas akademik atau pekerjaan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Ari Widodo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.