JPNN.com - Internasional

Kantor Kedubes AS di Riyadh Diserang 2 Drone

Selasa, 03 Maret 2026 – 10:22 WIB
Ledakan akibat serangan misil Iran ke Tel Aviv, Israel, Sabtu (28/2/2026). ANTARA/Xinhua/Chen Junqing/am.

jpnn.com - Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Riyadh dilaporkan terkena serangan drone.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan adanya serangan itu pada Selasa (3/3).

"Kedubes AS di Riyadh telah diserang dua drone, menurut pemeriksaan awal. Kebakaran kecil terjadi akibat serangan dan gedung kedutaan rusak ringan," kata kementerian itu di platform X.

Mengutip pejabat, koresponden Fox News Jennifer Griffin melaporkan gedung tersebut kosong saat serangan terjadi sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa.

Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu melancarkan serangan gabungan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas aksi militer itu dengan melancarkan serangan drone dan rudal ke Israel serta aset-aset AS di sejumlah negara Teluk.(ant/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Sumber Sputnik/RIA Novosti

