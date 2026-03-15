Kantor Pertanahan Tetap Melayani Masyarakat pada Cuti Bersama Nyepi dan Idulfitri

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan selama masa libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Idulfitri 1447 Hijriah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan mengatakan sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) akan buka untuk memberikan pelayaan terbatas pada tanggal tertentu selama masa libur tersebut.

"Sesuai arahan Bapak Menteri, Kantah yang menyelenggarakan program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), agar tetap memberikan pelayanan pertanahan terbatas pada libur Idulfitri mendatang, yaitu pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026," ujar Dalu dalam keterangannya, pada Minggu (15/3).

Menurut dia, Kantah yang berada di wilayah ibu kota provinsi akan tetap buka.

Sementara itu, untuk Kantah lainnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Ini khususnya bagi kantah-kantah yang berada di daerah tujuan mudik," kata dia.

Layanan pertanahan terbatas, rencananya akan dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat.

Kantah yang membuka layanan terbatas di masa libur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sekaligus penyebaran informasi soal pelayanan tersebut.