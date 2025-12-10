Kantor Terra Drone Kebakaran, Legislator PKB Minta Polisi Buka Penyelidikan

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta polisi bisa mengusut tuntas kasus kebakaran kantor Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) yang menewaskan 22 orang.

Polisi, kata legislator fraksi PKB itu, harus tegas menindak pihak yang bersalah ketika ditemukan unsur pidana dari kasus kebakaran kantor Terra Drone.

"Termasuk, mendalami apakah ada unsur kelalaian. Jika terbukti, polisi harus bertindak tegas dan memberikan hukuman berat,” ujar Hasbi sapaan Hasbiallah Ilyas kepada awak media, Rabu (10/12).

Legislator Dapil I Jakarta itu meminta kepolisian memeriksa kepatuhan gedung terhadap persyaratan proteksi kebakaran.

Sebab, kata Hasbi, hal demikian sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

“Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh. Pemerintah dan aparat terkait perlu memastikan apakah gedung-gedung perkantoran memenuhi standar proteksi kebakaran atau tidak,” katanya.

Hasbi melanjutkan pada awal 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat 694 gedung bertingkat yang belum memenuhi syarat proteksi kebakaran.

Pria kelahiran Pulomas, Jakarta Timur itu meminta pendataan ulang dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan.