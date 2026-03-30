Kantor Wapres Rampung, Gibran Segera Berkantor di IKN?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), karena putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu sudah menugaskan puluhan staf mempersiapkan berbagai hal penunjang.

Informasi demikian seperti disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Mulanya, Basuki menerima pertanyaan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda soal progres pembangunan IKN.

"Masih on the track, swasta juga sudah lebih dari Rp70 triliun, ya," kata eks Menteri PUPR itu, Senin.

Rifqi sapaan Rifqinizamy Karsayuda kemudian menanyakan isu Gibran bakal berkantor di IKN dalam waktu dekat saat rapat bersama Basuki.

"Saya kira iya, karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapann-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera," jawab Basuki menjawab Rifqi.

Pria kelahiran Jawa Tengah (Jateng) itu setelah selesai rapat menyampaikan bahwa kantor Wapres RI sudah jadi dan siap ditempati.

"Sudah jadi, sudah jadi," kata Basuki menjawab awak media setelah rapat.