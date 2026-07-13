Kantusfirmus, Perjalanan Baru Reza Ryan

jpnn.com, JAKARTA - Reza Ryan membuka lembaran baru dalam perjalanan musikalnya. Dia selama bertahun-tahun dikenal sebagai gitaris Efek Rumah Kaca dan sebelumnya membangun identitas melalui I Know You Well Miss Clara, Tiktaalik, hingga Theory of Nothing.

Kini, Reza Ryan memperkenalkan proyek solo bernama Kantusfirmus, lewat single perdana berjudul Bintang Magnolia yang dirilis di bawah naungan Anikonik Records.

Lagu yang ditulis, direkam, diaransemen, dinyanyikan, diproduseri, hingga melalui proses mixing dan mastering sepenuhnya oleh Reza Ryan itu menjadi perkenalan pertama terhadap dunia musikal Kantusfirmus.

Sebuah proyek yang lahir bukan sebagai pelarian dari perjalanan musik sebelumnya, melainkan sebagai ruang baru untuk mengeksplorasi kemungkinan lain dalam musik pop.

Single Bintang Magnolia menjadi titik temu antara sensibilitas pop dengan pendekatan komposisi yang selama ini membentuk perjalanan musikal Reza. Hasilnya adalah sebuah lagu yang memadukan melodi yang kuat dengan lanskap bunyi yang gelap, padat, dan penuh ketegangan.

"Saya selalu punya ketertarikan akan penggabungan formula-formula musik tertentu menjadi suatu formulasi baru sebagai satu tawaran estetika," ungkap Reza Ryan.

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Ketertarikan itu sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan kreatif Reza Ryan.

Saat mendirikan I Know You Well Miss Clara pada 2010 bersama rekan-rekannya di ISI Yogyakarta, dia mencoba mempertemukan disiplin musik klasik yang dipelajarinya di bangku kuliah dengan pengaruh jazz, progressive rock, dan musik eksperimental. Kini, pendekatan serupa diterapkan pada medium yang berbeda.