Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kanwil Bea Cukai Aceh Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2025, Berikut Kiprahnya

Selasa, 20 Januari 2026 – 15:12 WIB
Kanwil Bea Cukai Aceh Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2025, Berikut Kiprahnya - JPNN.COM
Kiprah Kanwil Bea Cukai Aceh menggerakkan ekonomi dan melindungi masyarakat membuahkan capaian kinerja positif sepanjang 2025. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, ACEH - Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh mencatatkan capaian kinerja positif sepanjang 2025.

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Bier Budy Kismulyanto mengungkapkan capaian tersebut, baik pada aspek penerimaan negara maupun pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dia menyampaikan pada sektor penerimaan, Kanwil Bea Cukai Aceh berhasil merealisasikan penerimaan bea masuk, cukai, dan bea keluar sebesar Rp 561,64 miliar.

Baca Juga:

Capaian tersebut terdiri atas bea masuk sebesar Rp 458,77 miliar, cukai sebesar Rp 12,21 miliar, serta bea keluar sebesar Rp 90,66 miliar atau mencapai 119 persen dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Selain itu, kontribusi Kanwil Bea Cukai Aceh terhadap penerimaan negara juga tercermin dari penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor dan Ekspor (PDRI) yang mencapai Rp 1,67 triliun.

Dengan demikian, total kontribusi Kanwil Bea Cukai Aceh terhadap penerimaan negara sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar Rp 2,2 triliun.

Baca Juga:

Di bidang pengawasan, lanjut Bier, Kanwil Bea Cukai Aceh terus memperkuat perannya sebagai community protector.

Sepanjang 2025, tercatat 758 kali penindakan dengan hasil pengamanan sebanyak 14,7 juta batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara dan membahayakan masyarakat.

Kiprah Kanwil Bea Cukai Aceh menggerakkan ekonomi dan melindungi masyarakat membuahkan capaian kinerja positif sepanjang 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kinerja positif  Bea Cukai Aceh  Bier Budy Kismulyanto  Bea Cukai  penerimaan negara  pengawasan  Kepabeanan  Cukai 
BERITA KINERJA POSITIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp