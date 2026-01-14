Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Bukukan Penerimaan Negara Rp 2.307,23 Miliar di 2025

jpnn.com, BADUNG - Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Bali Nusra) mempaparkan capaian penerimaan negara dan penindakan tahun 2025.

Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra R. Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan kinerja penerimaan instansinya dinilai positif di 2025 dengan realisasi sebesar Rp 2.307,23 miliar dari target Rp 1.597,43 miliar atau 144,43 persen di atas target.

Penerimaan tersebut, meliputi cukai sebesar Rp 1.417,60 miliar dari target Rp 1.306,85 miliar atau mencapai 108,47 persen dari target bertumbuh 5,02 persen Year on Year (YoY).

Selanjutnya penerimaan bea keluar mencapai Rp 664,67 miliar dari target Rp 75,82 miliar atau berhasil melampaui target tahunan mencapai 876,61 persen dari target, dan penerimaan bea masuk mencapai Rp 224,97 miliar dari target Rp 214,76 miliar atau berhasil mencapai 104,75 persen dari target.

Hasil positif juga terlihat dalam kinerja pengawasan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra beserta tujuh kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai (KPPBC) di bawahnya pada periode 2025.

Penindakan di bidang kepabeanan meningkat 2,21 persen, penindakan di bidang cukai meningkat 70,29 persen, serta penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika (NPP) meningkat 8,72 persen dengan total peningkatan mencapai 48,97 persen dengan jumlah 2.248 penindakan meningkat dari 1.509 penindakan.

Penindakan di bidang kepabeanan tahun 2025 berjumlah 324 penindakan meningkat dari 317 penindakan pada tahun sebelumnya.

Nilai barang hasil penindakan di bidang kepabeanan sebesar Rp 19.03 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,30 miliar.