JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kanwil Bea Cukai Jakarta Terbitkan Izin Fasilitas TPPB Sementara untuk Perusahaan Ini

Rabu, 13 Agustus 2025 – 10:55 WIB
Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jakarta Akhmad Rofiq (tiga dari kiri) menyerahkan secara simbolis izin fasilitas TPPB Sementara kepada PT Acara Produksi Anak Bangsa, Selasa (5/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta resmi memberikan izin fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) Sementara kepada PT Acara Produksi Anak Bangsa.

Fasilitas ini diberikan dalam rangka penyelenggaran World of Barbie, sebuah pameran berskala nasional dan internasional di Jakarta.

Fasilitas ini diberikan langsung secara simbolik oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta Akhmad Rofiq pada Selasa (5/8).

“Fasilitas ini adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan industri kreatif nasional,” ungkap Rofiq dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Fasilitas TPPB Sementara diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mempermudah proses pemasukan dan pengeluaran barang pameran dari luar negeri secara efisien dan legal.

Melalui fasilitas ini, kegiatan kreatif berskala besar seperti World of Barbie dapat terlaksana dengan lancar, menciptakan lapangan kerja baru, serta menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Menurut Rofiq, pameran ini berpotensi menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ini tentunya membantu penguatan citra positif Indonesia sebagai destinasi utama untuk kegiatan seni, budaya, dan bisnis internasional,” tutup Rofiq. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

