Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Sita 100,37 Juta Batang Rokok Ilegal hingga Agustus 2025

Kamis, 11 September 2025 – 10:13 WIB
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Sita 100,37 Juta Batang Rokok Ilegal hingga Agustus 2025 - JPNN.COM
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berhasil melakukan 1.825 penindakan dengan mengamankan total 100,37 juta batang rokok ilegal hingga akhir Agustus 2025. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2025, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berhasil melakukan 1.825 penindakan terhadap produk hasil tembakau ilegal.

Dari operasi tersebut, petugas mengamankan total 100,37 juta batang rokok ilegal.

Baca Juga:

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY R. Megah Andiarto mengungkapkan keberhasilan ini merupakan wujud nyata sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

"Nilai barang yang berhasil kami amankan diperkirakan mencapai Rp 144,65 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 89,65 miliar," ungkap Megah dalam keterangannya, Kamis (11/9).

Megah menyampaikan penindakan ini tidak hanya bertujuan mengamankan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi industri rokok legal.

Baca Juga:

Dia menegaskan peredaran rokok ilegal melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Pelaku yang memproduksi, mendistribusikan atau menjual rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana," tegas Megah mengingatkan.

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berhasil melakukan 1.825 penindakan dengan mengamankan total 100,37 juta batang rokok ilegal hingga akhir Agustus 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY  Bea Cukai  penindakan  tembakau  rokok  industri 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp